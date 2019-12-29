Web TV Hercai Hercai 27. Bölüm (27 Aralık 2019 Cuma) Reyyan - Miran aşkında şok gelişme! 'Olmaz Olsun'la gözyaşları sel oldu...

Hercai 27. Bölüm (27 Aralık 2019 Cuma) Reyyan - Miran aşkında şok gelişme! 'Olmaz Olsun'la gözyaşları sel oldu...

29.12.2019 | 13:38

atv'nin Cuma günlerinin rakipsiz tek galibi Hercai 27. son bölümüyle yine ekranlara damgasını vurdu! Miran ile Reyyan arasındaki imkansız aşkta yaşanan şok gelişme dizinini hayranlarını üzdü! Yeni yaşanan gelişmeler aşklarını doyasıya yaşamaya çalışan çifti yine karşı karşıya getirdi! atv'nin rekortmen dizisi Hercai 27 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanan 27. son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İşte 27 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanan Hercai 27. Bölüm'de gözyaşlarının sel olduğu anlar... Sezen Aksu'nun yorumuyla 'Olmaz Olsun'

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