Hercai 28. Bölüm (17 Ocak 2020 Cuma) Dizinin hayranlarını üzen ölüm sahnesi şoke etti...

atv'nin izlenme rekrolarını altüst eden efsane dizisi Hercai 28. yeni bölümden yayınlanan ölüm sahnesi dizinin hayranlarını üzdü! Mira ile Reyyan'ın imkansız aşkında araya ölüm giriyor! "Böyle bir sevda her şeyi değiştirir..." İşte Hercai'nin 17 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanacak olan 28. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden dizinin hayranlarını üzen alevler arasındaki ölüm sahnesi...