Hercai 29. Bölüm (24 Ocak 2020 Cuma) Reyyan'la Miran’ın aşk dolu sahneleri geceye damga vurdu!
atv'nin Cuma gecelerinin rakipsiz dizisi Hercai 29. Bölüm ekranlara damga vurdu! 24 Ocak 2020 Cuma akşamı yayınlanan Hercai 29. Bölüm'de Reyyan'la Miran’ın aşk dolu romantik anları dizinin hayranlarını ekran başına kilitledi! İşte Hercai 29. Bölüm'de Reyyan'la Miran’ın romantik anlarında yaşananlar... “Kocam değil misin?”
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