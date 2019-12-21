Web TV Hercai Hercai 26. Bölüm (20 Aralık 2019 Cuma) Miran ile Reyyan'ın aşk sahneleri gözyaşlarına boğdu! Cem Adrian - 'Ben Seni Çok Sevdim'

Hercai 26. Bölüm (20 Aralık 2019 Cuma) Miran ile Reyyan'ın aşk sahneleri gözyaşlarına boğdu! Cem Adrian - 'Ben Seni Çok Sevdim'

21.12.2019 | 08:16

atv'nin Cuma gecelerinin tek galibi dizisi; Hercai 20 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanan 22. son bölümüyle ekranlar damgasını vurdu! Hercai 26. son yayınlanan bölümünde Miran ile Reyyan arasındaki duygusal aşk sahneleri, dizinini hayranlarını ekran başına kilitledi. İşte Hercai 26. son Bölüm ve Cem Adrian'ın 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısı eşliğinde yaşanan duygusal aşk sahneleri...

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Hercai 26. Bölüm (20 Aralık 2019 Cuma) Miran ile Reyyan'ın aşk sahneleri gözyaşlarına boğdu! Cem Adrian - 'Ben Seni Çok Sevdim' 21.12.2019 | 08:16
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