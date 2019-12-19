Hercai 26. Bölüm (20 Aralık 2019 Cuma) Miran ve Reyyan'dan çok konuşulacak aşk sahnesi!
atv'nin Cuma gecelerinin galibi Hercai isimli dizisi; 20 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanacak 26. yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitleyecek! "Ben seni çok sevdim..."
HERCAİ 26. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?
Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı?Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
00:45
Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 13.12.2019 | 15:08
02:44:29
00:44
04:28
00:44
02:47:48
00:54
Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı 30.11.2019 | 00:36
02:47:48
Hercai 23. bölüm tek parça izle 30.11.2019 | 00:34
00:54
Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı 23.11.2019 | 01:34
02:46:59
Hercai 22. bölüm tek parça izle 23.11.2019 | 00:32
00:56
Hercai 22. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 22.11.2019 | 11:28
00:45
02:22:58
Hercai 21. son bölüm tamamı tek parça izle! 16.11.2019 | 00:49
00:45
Hercai 21. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 14.11.2019 | 12:14
00:45
00:45
02:41:29
Hercai 20. bölüm son bölüm tek parça izle 09.11.2019 | 00:30
00:35
02:53:48
Hercai 19. bölüm tek parça izle 02.11.2019 | 01:36