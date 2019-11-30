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Mümin Sarıkaya'dan 'Ben Yoruldum Hayat'la Hercai'de gözyaşlarının sel olduğu o anlar...

30.11.2019 | 09:21

Miran'la Reyyan arasındaki çalkantılı aşkın anlatıldığı atv'nin sevilen dizisi Hercai 23. bölüme Mümin Sarıkaya'nın söylediği 'Ben Yoruldum Hayat' adlı şarkısı damga vurdu! İşte aşklarını doyasıya yaşayamayan Miran ve Rayyan'ın Mümin Sarıkaya'dan 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısı eşliğindeki o duygusal anları...

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