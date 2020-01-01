Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları (31 Aralık 2019 Salı) tamamı kesintisiz tep parça izle!

Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı ile 2019'a böyle veda etti ve 2020'ye 'Merhaba' dedi! Kim Milyoner Olmak İster? 31 Aralık 2019 Salı Yılbaşı Özel Programı ile yine milyonları ekran başına kilitledi! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları ve yaşanan birbirinden ilginç anlar...