Babil 1. Bölüm (17 Ocak 2020 Cuma) 2. yeni fragmanı yayınlandı izle!
Kanal D'nin yeni dizisi Babil'den 17 Ocak 2020 Cuma 1. Bölüm ile ekranlara merhaba! Halit Ergenç Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu'nun başrolünde oynadığı yeni dizi Babil 17 Ocak 2020 Cuma; 1. Bölüm ile ekranlarda...
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