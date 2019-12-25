Esra Erol (24 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yüzleştirilen karı koca stüdyoda birbirlerine...

Esra Erol'da 24 Aralık 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol Elif kocası Nihat'ı yüzleştirdi! Sosyal medya bir yuvayı nasıl yıktı? Esra Erol, skandal yasak aşk olayını canlı yayında tüm detayları ile araştırıyor...