Web TV Medya Esra Erol (28 Kasım 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Bir ay evli kalan kadın 3 yıldır nerede?

Esra Erol (28 Kasım 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Bir ay evli kalan kadın 3 yıldır nerede?

29.11.2019 | 08:49

Esra Erol'da 28 Kasım 2019 Perşembe canlı yayınında; Esra Erol, Kudret Bey'in bir ay evli kaldığı Kübra Nur'un 3 yıldır nerede olduğunu araştırıyor...

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