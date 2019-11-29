Esra Erol (28 Kasım 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Bir ay evli kalan kadın 3 yıldır nerede?
Esra Erol'da 28 Kasım 2019 Perşembe canlı yayınında; Esra Erol, Kudret Bey'in bir ay evli kaldığı Kübra Nur'un 3 yıldır nerede olduğunu araştırıyor...
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