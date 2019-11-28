Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucu olay oldu! Kocası başka kadından bebek yapan Hatice Hanım, canlı yayında...

Esra Erol'da canlı yayınında; Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucu olay oldu! Kenan Şimşek yasak aşk yaşadığı Zeynep isimli kadından olan 6 aylık bebeğin DNA testi sonucunu Esra Erol, canlı yayında açıkladı! Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre yasak aşkın meyvesi 6 aylık bebeğin babası Kenan Şimşek çıktı. Hatice Şimşek ile evli olan Kenan Şimşek'in DNA testi sonucuna tepkisi ve 6 aylık bebeğinin babası sonunda belli olan Zeynep Hanım programa damga vurdu! Kocasının yasak aşkından bebek yaptığı ortaya çıkan Hatice Şimşek ise gözyaşlarına boğuldu...

atv'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da yaşananlar yine çok konuşuldu. Hatice Şimşek ile evliyken Zeynep isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başlayan ve altı aylık bebeğin kendisinden olmadığını iddia eden Kenan Şimşek'e büyük şok!Kenan Şimşek, Hatice'e güvenmediğini ve altı aylık bebeğin babasının kendisi olmadığını öne sürmüştü. DNA testinin sonucu büyük bir merakla bekleniyordu. Ve beklenen gün geldi. Hatice Şimşek'i bebeğinin babasının Kenan Şimşek olduğu kesinleşti.Hatice Hanım, yaşananlar sonrası sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Hatice Şimşek'i sakinleştirmek ise programın sunucusu Esra Erol'a kaldı.