Esra Erol'da skandal DNA testi şoku! Çocuklarının hiçbirinin kendisinden olmadığı ortaya çıkan koca canlı yayında...

Esra Erol'da canlı yayınında sonucu açıklanan DNA testi, gündem oldu! Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre; Melahat'ın çocuklarının hiçbirini kocası Ramazan'dan olmadığı ortaya çıktı! İşte DNA testi sonucunda çocuklarının hiçbirinin kendisinden olmadığını öğrenen kocanın canlı yayında yıkıldığı anlar...