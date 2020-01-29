Gamze Erçel sosyal medya hesabından doğum hikayesini paylaştı
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel geçtiğimiz yıl Caner Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Abla Erçel, aralık ayında ilk bebeği Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi. Normal doğum yapan Gamze Erçel, doğum hikayesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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