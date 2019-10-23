Müge Anlı canlı yayınında 'Yasak aşk kurbanı oldu' iddiası! (23 Ekim 2019 Çarşamba)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında köye dönerken kaybolan Gencer Zengin'in yasak aşk yaşadığı ve yasak aşkının kurbanı olduğu iddia edildi. Müge Anlı, kayıp Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin'in 'Gencer beni aldatıyordu, yasak aşk yaşıyordu' itirafı üzerine; yeni bilgiler ışığında araştırmanın seyrinin değişebileceğini açıkladı.
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