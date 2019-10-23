Müge Anlı'dan yardım isteyen cani kocadan kan donduran itiraf geldi: Karımı yakarak öldürdüm!

Müge Aalı ile Tatlı Sert programına başvurarak karısı Birgül Yalçınkaya'nın kayıp olduğunu söyleyen koca Osman Yalçınkaya polise kan donduran bir itirafta bulundu! Müge Anlı'dan yardım isteyen koca Osman Yalçınkaya hasta olan eşi Birgül Yalçınkaya'yı yakarak öldürdüğünü polise itiraf etti.