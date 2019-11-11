Müge Anlı'dan dev kampanyaya destek! 'Geleceğe nefes' için fidan dikti...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayında Müge Anlı, 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğine fidan dikerek böyle destek verdi.
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