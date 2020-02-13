Son dakika... Esra Erol'da en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kocasını döven kadın bu defa... | Video

Son dakika haberi... atv'nin sevilen programı Esra Erol'da kocası Orhan en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren Kevser Hanım, ihaneti öğrendiğinde kocasını feci şekilde dövdüğünü açıklamıştı! Esra Erol'un canlı yayında bir araya getirdiği çift Orhan - Kevser çifti bakın hangi konularda tartışma yaşadı? Arkadaşıyla aşk yaşayan kocası Orhan Bey'i döven Kevser Hanım bu defa boşanma kararını uygulayabilecek mi?