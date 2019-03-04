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Amedspor - Sakaryaspor maçında skandal! Amedsporlu Mansur Çalar, kesici aletle çıktığı maçta futbolcuları böyle yaraladı!

Amedspor - Sakaryaspor arasında Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynana maçta futbol tarihine geçecek skandal yaşandı! Diyarbakır'da evsahibi Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, maça elinde sakladığı kesici bir aletle çıktı. Elinde jilet olduğu sanılan kesici aletle maça çıkan Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, konuk takım Sakaryaspor futbolcusu Hacı Ömer, Frehat, Tevfik ve Dilaver'i vücutlarının çeşitle yerleri yüz ve boyunlarında keserek yaraladığı iddia edildi. Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, canlı yayında yaptığı açıklamada olayın vehametine dikkat çekerek futbolculardan birini şah damarına yakın yerden kesildiğini futbol tarihine geçecek olayın daha kötü bir sonuçla bitmemesinin büyük şans olduğunu söyledi.

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Amedspor - Sakaryaspor maçında skandal! Amedsporlu Mansur Çalar, kesici aletle çıktığı maçta futbolcuları böyle yaraladı!
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