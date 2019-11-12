Fenerbahçe'de Alper Potuk gelişmesi

Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Alper Potuk ile ilgili yorumlarda bulundu.