Fenerbahçe'de Alper Potuk gelişmesi
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Alper Potuk ile ilgili yorumlarda bulundu.
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