Bir anne daha evladına kavuştu! PKK'nın 5 yıl önce kaçırdığı genç kızın annesiyle buluşma anı kamerada...

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Hüsniye Kaya, "Sevinçten az kaldı kalbim duracaktı. Hem ağladım hem çok sevindim, çok mutluyum. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür" dedi. Baba Hüseyin Kaya ise "Annelerin eylemi boş değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi" açıklamasını yaptı.