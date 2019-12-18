İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?"

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Türkkan paylaşımında; "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın İslam nefretini ortaya koyan paylaşımına AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, o ismin şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babası olduğunu ifade etti.