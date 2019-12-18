Web TV Türkiye İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?"

İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?"

18.12.2019 | 09:28

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Türkkan paylaşımında; "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın İslam nefretini ortaya koyan paylaşımına AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, o ismin şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babası olduğunu ifade etti.

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