Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babasından İyi Parti Vekili Türkkan'ın skandal sözlerine ders gibi cevap!

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Türkkan paylaşımında; "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın İslam nefretini ortaya koyan paylaşımına AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, o ismin Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babası olduğunu ifade etti. Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babası Asım Safitürk, kendisi hakkında skandal ifadeler kullanan İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a ders niteliğinde sözlerle böyle cevap verdi.