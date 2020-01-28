İzmir'de de hissedilen Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anını vatandaşlar anlattı!
Saat 14.26'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir'de hissedilirken vatandaşlar deprem anında yaşanan panik anlarını anlattı.
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