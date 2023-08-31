59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı

Sözde hayvan koruyucusu PAW GUARDS'ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu şüphelinin saklandığı düşünülen bir adresi tespit etti.
59 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Şüpheli Erdoğdu'yu yakalamak için belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edip kaçmaya çalışan Erdoğdu yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.