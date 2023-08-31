Haberler Yaşam Haberleri 59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı
Giriş Tarihi: 31.8.2023 11:31 Son Güncelleme: 31.8.2023 12:03

59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı

Sözde hayvan koruyucusu PAW GUARDS’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, emniyet güçlerinin uzun süren çalışması sonucu Ankara’da yakalandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu tutuklandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı

Sözde hayvan koruyucusu PAW GUARDS'ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu şüphelinin saklandığı düşünülen bir adresi tespit etti.

59 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Şüpheli Erdoğdu'yu yakalamak için belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edip kaçmaya çalışan Erdoğdu yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı
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