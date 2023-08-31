59 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Sözde hayvan koruyucusu Erkin Erdoğdu Ankara’da yakalandı

Sözde hayvan koruyucusu PAW GUARDS'ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu şüphelinin saklandığı düşünülen bir adresi tespit etti.