Belediye Değil,  Aile Şirketi: Buram buram nepotizm!

78 kişinin hayatını kaybettiği yangında Bolu Belediyesi bir skandala daha imza attı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı.

BOMBA SKANDAL

Bolu Belediyesi gündeme bomba gibi düşen bir skandala daha imza artı. Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülenerin de, yüzde yüz hissesi Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

BURAM BURAM NEPOTİZM

Ayrıca, Sedat Gülener ve eşi Gülten Gülener'in, Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladığı öğrenildi.

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