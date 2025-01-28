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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
16:52
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Salı gecesi çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayda Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otelin müdürü olan ancak kayıtlarda resepsiyon personeli olarak görünen Zeki Yılmaz'ın ifadesindeki detaylar ise şaşkına çevirdi. Otelin 12 Aralık'ta yaptığı yangın denetim başvurusunu hatırlamayan Yılmaz'ın savunması pes dedirtti: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!