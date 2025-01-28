78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

YANGIN SIRASINDA OTELİN 9. KATINDAYMIŞ

Yılmaz, 1988 yılından bu yana her sene Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de kış sezonlarında çalıştığını, yangın sırasında Grand Kartal Otel'in 9. katında 9050 numaralı odada kaldığını aktararak, olayın ilk anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Koridordan ses duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonumu aradılar. Otelin dördüncü katında yangın olduğunu haber verdiler. Hızlı şekilde odadan çıkarak yangın merdiveninden dördüncü kata indim. Dördüncü kata indiğimde yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istemiştim. Dumanların çok fazla olması ve içeride herhangi birini görememem nedeniyle beşinci kattaki resepsiyon kısmına çıkmak istedim. İki sefer merdivenle çıkmayı denedim ancak duman nedeniyle çıkamadım. Daha sonra merdivenlerden üçüncü kata indim. Bu katta gördüğüm bir grup kalabalığı birinci katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Daha sonra odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra da otelden çıktım."