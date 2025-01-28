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Haberler Yaşam 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:52

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Salı gecesi çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayda Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otelin müdürü olan ancak kayıtlarda resepsiyon personeli olarak görünen Zeki Yılmaz'ın ifadesindeki detaylar ise şaşkına çevirdi. Otelin 12 Aralık'ta yaptığı yangın denetim başvurusunu hatırlamayan Yılmaz'ın savunması pes dedirtti: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

AA
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz, çalıştığı yerde resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözüktüğünü ve yönetime dair tam olarak yetkisinin bulunmadığını iddia etti.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yılmaz, savcılıktaki ifadelerinde, "gayri resmi otel müdürü" olarak görev yaptığını, herhangi bir imza yetkisi veya sorumluluğunun bulunmadığını, resmi kayıtlarda ise resepsiyon personeli olarak gözüktüğünü öne sürdü.

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

YANGIN SIRASINDA OTELİN 9. KATINDAYMIŞ

Yılmaz, 1988 yılından bu yana her sene Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de kış sezonlarında çalıştığını, yangın sırasında Grand Kartal Otel'in 9. katında 9050 numaralı odada kaldığını aktararak, olayın ilk anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Koridordan ses duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonumu aradılar. Otelin dördüncü katında yangın olduğunu haber verdiler. Hızlı şekilde odadan çıkarak yangın merdiveninden dördüncü kata indim. Dördüncü kata indiğimde yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istemiştim. Dumanların çok fazla olması ve içeride herhangi birini görememem nedeniyle beşinci kattaki resepsiyon kısmına çıkmak istedim. İki sefer merdivenle çıkmayı denedim ancak duman nedeniyle çıkamadım. Daha sonra merdivenlerden üçüncü kata indim. Bu katta gördüğüm bir grup kalabalığı birinci katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Daha sonra odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra da otelden çıktım."

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

Zeki Yılmaz, otelle ilgili güvenlik ve diğer bütün önlemleri otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın takip ettiğini, onun takip ettiği tüm işlemlerde kendisine yardım ettiğini, Ergül'ün de bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisinin olduğunu aktardı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz o raporu hatırlamadı: Çok fazla yetkim ve sorumluluğum yok!

SUÇU TEKNİK PERSONELE ATTI

Duman sensörleri, yangın tüpleri ve yangın hortumlarından otelin teknik personelinin sorumluğu olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

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