Cinayet dosyasında yalancı tanık düğümü

Mersin'de 9 Ekim 2016'da gece saat 02.45 sıralarında evinden kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un 10 yıldır süren sır perdesi aralanıyor. O dönem yürütülen soruşturmada evinden Coşkun'u kaçıran şüpheliler İsmail Binici, Ekrem Kaşıkçı, Sezgin Gümüş ve Özhan Büyük gözaltına alınmış ancak kayıp genç bulunamamıştı. Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 sanık hakkında yalnızca "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından mahkûm edilmiş, bu kararlar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. Olay sonrasında Furkan Coşkun'un cesedine ulaşılamamış ve bazı tanıkların Coşkun'un olay tarihinden sonra canlı gördüklerini iddia etmesi üzerine, kasten öldürme suçlaması yönünden yürütülen soruşturmalarda üst üste takipsizlik kararları verilmişti.

Sanıklardan Ekrem Kaşıkçı'nın cezaevinden çıktıktan sonra katıldığı "Genç mahkûm ile yüzleşme" başlıklı YouTube yayını soruşturmanın kırılma noktalarından biri oldu. Kaşıkçı, yayında Furkan Coşkun'u kaçırıp darp ettiklerini açıkça itiraf ederken, kayıp gencin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu ve en son kendi yanlarında görüldüğünü dile getirdi. Ayrıca Coşkun'u öldürmediklerini ancak bıraktıklarında nabzının atıp atmadığının dahi muamma olduğunu belirtti. Coşkun'un yıllardır bulunamamasına da değinen Kaşıkçı, "Domuz mu yedi, karga mı yedi, kurt mu yedi bilmiyoruz" sözleriyle genç adamın akıbeti hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Yayında kendisine yöneltilen pişmanlık sorusuna da yanıt veren Kaşıkçı, "Allah pişmanlık vermesin ama hak etti" ifadelerini kullandı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Furkan Coşkun'un annesinin başvuruları doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. HTS ve iletişim incelemelerinde, geçmişte Furkan Coşkun'u olay tarihinden sonra canlı gördüklerini iddia ederek soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına yol açan tanıklar Ahmet Baştagül, Hakan Gündüz, Mustafa Metin Şahin ve Gökhan Çelik ile olayın asıl şüphelileri arasında yoğun bir iletişim ve irtibat trafiği saptandı. Düzenlenen operasyonlarda Muğla Fethiye'de yakalanan İsmail Binici, İslahiye T Tipi Cezaevinden getirilen Ekrem Kaşıkçı, Mersin'de ikamet eden Sezgin Gümüş, Hakan Gündüz, Ahmet Baştagül ve Gökhan Çelik ile İzmir'de yakalanan Burcu Karakuş Yıldız gözaltına alındı.