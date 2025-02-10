Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Salı gününden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü
Giriş Tarihi: 10.2.2025 12:30 Son Güncelleme: 10.2.2025 12:41

İstanbul'da Salı gününden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İstanbul’da kar yağışı hasreti Salı ve Çarşamba gününden sonra son bulacak. Meteoroloji ve (AKOM) tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul’da beklenen kar yağışının  kentte salıdan itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşambaya kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Yetkililer yağan yağmurla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da Salı gününden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: İstanbul’daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü

Meteoroloji ve AKOM yetkilileri tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.

DON VE BUZLANMA RİSKİ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.

KAR YAĞIŞI SALI AKŞAMINDAN BAŞLAYACAK

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

YAĞIŞLAR BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINI 54.98 SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğü, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bunun yüzde 65'in üzerine çıkabileceği aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da Salı gününden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA