İstanbul’da Salı gününden sonra kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı: İstanbul’daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü

Meteoroloji ve AKOM yetkilileri tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.

DON VE BUZLANMA RİSKİ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.

KAR YAĞIŞI SALI AKŞAMINDAN BAŞLAYACAK

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

YAĞIŞLAR BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINI 54.98 SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğü, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bunun yüzde 65'in üzerine çıkabileceği aktarıldı.