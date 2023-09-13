Haberler Yaşam Haberleri Maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarıldılar: Zonguldaklı işçiler dehşet anlarını anlattı...
Giriş Tarihi: 13.9.2023 21:42

Maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarıldılar: Zonguldaklı işçiler dehşet anlarını anlattı...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan işçiler, bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde göçük esnasında yaşadıklarını anlattı...

AA
Maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarıldılar: Zonguldaklı işçiler dehşet anlarını anlattı...

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 1'inin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine göçük esnasında yaşadıklarını anlattı.

"GÖÇÜĞÜN NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Rıfat Öztürk, riskli bir meslekte çalıştıklarını söyledi.

Bu tür üzücü olayların madencilikte yaşanabileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti.

"Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada. Göçük altında kaldık. Arkadaşımızı kaybettik; bütün maden ocağı camiamıza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ben 23 yıllık madenciyim. Bu işin ustası, uzmanı olduğumuzu düşünüyorduk ama madencilikte bu tür şeyler oluyor bazen, önüne geçilmiyor kazaların."

Ersin Aydın ise göçük esnasında ne olduğunu anlamadıklarını dile getirerek, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum. Orada 4 kişiydik. Çok üzüntülüyüz bir arkadaşımızı kaybettik." diye konuştu.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçe karşı yeni uygulama: O ilimiz pilot bölge seçildi
CHP Afyon Merkez İlçe Kongresinde kavga çıktı
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
Son dakika: Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi: 4 işçi göçük altında!
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
İkinci pist tamam! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek: Yolcu hedefi belli oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kafkasya’daki tuzak
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
Kayıp Libya gibi olacaktı! Adana ucuz atlattı: Felaket kaçınılmazdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Maden ocağındaki göçükten yaralı kurtarıldılar: Zonguldaklı işçiler dehşet anlarını anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA