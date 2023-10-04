Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Avcı’nın cezası onanması talep edildi

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



AVCI'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen durulmada sanık Avcı son savunmasını yaptı. Mahkeme, sanık Avcı'ya uygulanan hâksiz tahrik indirimini kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



AVCI'YA VERİLEN CEZANIN ONANMASI TALEP EDİLDİ



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını talep edildi. Ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının bozulması istendi.



Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Tebliğnameye ilişkin beyanlarımızı yapacağız. Bu tebliğname tabi ki belirleyici değil. Cemal Metin Avcı bakımından verilen cezanın onanması talep edilmiş. Bu yönüyle tebliğname sevindirici. Sanık Mertcan Avcı'ya istenen kararın bozulmasına itiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1. Ceza Dairesinin olacaktır" dedi.



NE OLMUŞTU?



Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13'üncü duruşmada, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve haksız tahrik indirimi uygulamıştı. Mahkeme ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı'nın kardeşi Mercan Avcı'nın beraatine karar vermişti.