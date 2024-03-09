Son dakika: Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Son dakika... Usta tiyatrocu ve sinemacı Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da vefat etti. Ünlü oyuncunun Feriköy'e defnedileceği öğrenildi.

Yeşilçam ve tiyatromuzun usta isimlerinden biri olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Usta oyuncunun kızı Sibel Aybar açıklamada bulundu. Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

Kayhan Yıldızoğlu kimdir?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de büy çocuğu olarak doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkes asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır

Askerliğini 1957'de İstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üç buçuk sene geçirir.Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.