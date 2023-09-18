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Giriş Tarihi: 18.9.2023 16:25

Vapurda saçı yakılan gencin babası konuştu: Bu insan yakmaya teşebbüs

Sarıyer’den Beykoz’a giderken vapurda N.Ç. tarafından saçları yakılan E.A.’nın babası S.A., konuştu. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren S.A., yaşananların insan yakmaya teşebbüs olduğunu şüphelinin tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi. Öte yandan olayla ilgili yeniş görüntüler ortaya çıktı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Vapurda saçı yakılan gencin babası konuştu: Bu insan yakmaya teşebbüs

İstanbul'da Sarıyer'den Beykoz'da gitmek için vapura binen 14 yaşındaki E.A.'nın saçları N.Ç. adlı bir kişi tarafından yakıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran E. A. saçlarını hemen söndürdü.

Görevliler ve vatandaşlar tarafından yakalanan ve çağrılan polise teslim edilen N.Ç. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli serbest bırakıldı. Yaşananlarla ilgili konuşan E.A'nın babası S.A., şüphelinin yakalanmasına tepki gösterdi.

GÖREVLİLER VE VATANDAŞLAR YAKALADI

Olayı anlatan baba S.A., "Olay cumartesi günü yaşandı. Oğlum Sarıyer'den Beykoz'a gitmek için vapur beklerken şahıs oğlumun yanına gelip Anadolu Kavağı'na vapur gidip gitmediğini sormuş oğlum da bilmediğini söyleyerek muhatap olmamış. Oğlum vapura binince o şahıs da binmiş. İnerken de saçını tutuşturmuş. Görevliler ve vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmiş" dedi.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Şuanda şahsın serbest bırakıldığını söyleyen ve duruma tepki gösteren baba S.A, "Şuan serbest bırakılmış durumda ve çok fazla ceza almayacağını biliyorum. Bu tür insanların serbestçe dolaşması sıkıntılı bir durumdur. Bu insan yakmaya teşebbüs etmektir. İnsanı yaralanmıştır. Tutuklu yargılanmasını isterdik" ifadelerini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek E.A'ya saçlarının çok güzel olduğunu söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor. E.A'nın arkasında bir yere oturan N.Ç. bir süre oturduktan sonra da E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden E.A., hemen saçlarını söndürürken saçlarını yalan N.Ç'yi etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

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Vapurda saçı yakılan gencin babası konuştu: Bu insan yakmaya teşebbüs
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