Vapurda saçı yakılan gencin babası konuştu: Bu insan yakmaya teşebbüs

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek E.A'ya saçlarının çok güzel olduğunu söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor. E.A'nın arkasında bir yere oturan N.Ç. bir süre oturduktan sonra da E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden E.A., hemen saçlarını söndürürken saçlarını yalan N.Ç'yi etkisiz hale getirmeye çalışıyor.