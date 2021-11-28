"Diyelim ki, hesapta uyanıksın ama dünyadan haberin yok...

Oysa dünya hızla üzerine geliyor...

Eski ezberlerinle idare edeceğini sanıyorsun...

Dikkatin çoktan dağıldı, merak duygun zayıf..."

2019 yılıydı.

Garip ama üzerimize doğru bir çığın yaklaştığı duygusu içimi iyice sarmıştı.

Ve köşemde yukarıdaki satırları yazmıştım.

Başlığı şöyleydi: "Gözünü açtın ama henüz uyanmadın!"

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Geçen gece hem dijital, hem de el yazılı not defterlerimi karıştırdım.Neyi nasıl yaşadığımı/ yaşadığımızı anlamak için ara ara yapıyorum bunu...Bazen ürpertici bazen zihin açıcı bir tecrübedir, severim.Eylül 2019'da mesela, Tomris Uyar'ın "Yaza Yolculuk"undan şu notu düşmüşüm:Benim için nasıl berbattı o eylül!Neyse ki, düzeldi, düzelttim.Hep karamsarlık ile kötümserlik karıştırılır. Oysa sahici karamsarlık derler toparlar insanı, kötüye karşı kalkanlarını güçlendirir.

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İlk kapanma günleri...Haniın bitmek bilmediğigünler...Devletler panik içinde...Otoparklar, spor salonları hastanelere çevriliyor.Bir Amerikan karikatürünü saklamışım.Bir adam, ötekinediye soruyor. Sağlık çalışanı görünümlü diğeridiyor,Hatırlıyor musunuz?O günlerde bir merkezden bütün dünyaya sağlık çalışanlarının toplu dans görüntüleri yayılmaya başlamıştı.Birden düşüp ölüveren insanların videolarını öyle unuttuk!

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Nisan ortasındaçıkıp "Ekonomiyi aktif halegetiriyoruz. Aşı bulunanakadar virüsle yaşamayı öğrenmekzorundayız" demiş. Onuda not düşmüşüm.Bugünden bakınca trajikomik...Ekonomi bir türlü tam anlamıyla aktif olamadı.Üstelik, aşı bulununca dabeceremedi Almanlar.Aktif vaka sayısı 364 bin 400 ki, bu bir rekormuş.Alman Sağlık Bakanı, "Yeni acılar yaşanabilir, alarm durumundayız" diyor.

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2020 yaz sonlarına doğru...Sosyal medyadadiyenler hakkındadefterime şunu yazmışım: