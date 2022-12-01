"Herkes zaten birbirleriyle yarışırcasına rol yaparak yaşayabiliyor."

Bir roman kahramanın sözü bu.

Romanın adı Yalan- Roman.

Yazarı mı?

Emile Ajar.

Takma ad, sahte kimlik, okurunu kandıran yazar yani...

Hani "Şafakta Verilmiş Sözümüz Vardı" ve "Cennetin Kökleri"yle tanıdığımız Romain Gary aslında.

Fransa'nın ünlü Goncourt Ödülü'nü hem gerçek hem de sahte kimliğiyle yazdığı romanlarla iki kez kazanmış tek yazar.

Nereden aklıma geldi şimdi bu?

Üç-dört gündür herkesi meşgul eden ultramitomani vakası sahte doktor Ayşe vakasından...

Rol...

Bazıları bunu en uç noktaya kadar götürüyor... mu?

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Tabii ne oldu?Medyada yine psikologlardan görüş alma furyası patlak verdi.Şimdi bozulacaklar ama...Bana sorarsanız,de var...Derhal o soğuk klişelerini dökmeye başlamışlar:"Benlik saygısı olmayan insanlar", "rol yapmanın getirisi" vd.Psikoloji böyle bir şey değil arkadaşlar ama neyse...

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Kamuoyu böyle olaylarda kişininodaklanır.Oysa ortadavardır.Ve bir türhatta(İşte püfnoktası!)Sahte doktor vakasındakigenç kız da (fotoğraflar vetanıklıklardan belli olduğugibi) hem yemekhanelerinegittiği tıp fakültelerindeki öğrenci arkadaşlarıylahem de hastanelerdeki hemşirelerle mutluolmuş,çıkarmış,eğlenmiş.

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Ölçüler bozuluyor...Temeller çoktan kayıyor...gençler artıyor, farkında mısınız?Böyle bir sosyal, sınıfsal yerleşmede...Bu herkesi acımasızca hırpalayandürüstlük giderekkaybetmek anlamına gelmişse...Yalancılık prim yapmaz mı?Dikkat edin!Oturup cesurca düşünecek miyiz bunları?

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Yalan-Roman'ın bir yerinde Emile Ajar (Pardon, Romain Gary) şöyle de diyordu: "Nefret ettiğim bir şey varsa, o da yalandır. Aşırı derecede dürüst olur yalanlar."

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AYNA

Hiç çıkış yolu kalmamış bir düşmana karşı nasıl savaşmalıdır? Hâlâ bir çıkış yolu olduğuna inandırılmalıdır. SUN Zİ