Sosyal medyada gördüğüm, dili pek güncel fakat derinliği çok kimi sözler var ki beni olduğum yere mıhlıyor. Bir örnek: "Tufan gelene kadar Hz. Nuh'a da komplocu diyorlardı."
***Sürekli takip ettiğim haber platformu, hava durumu haberi veriyor: "Marmara 5 gün yağmurdan kurtulamayacak."
***İstanbul Anadolu yakasında Batı Ataşehir, Avrupa yakasında Beylikdüzü ve çevresi size ne düşündürüyor, bilemem. Bana kendine yabancılaşmaya ısrarla karar vermiş bir toplum manzarası olarak görünüyor.
***Kiev Belediye Meclisi, Rusya geçmişiyle ilgili 32 cadde, bulvar ve sokak ismini değiştirmeye karar vermiş. Eh diyorsun, adamlar Rusya'yla savaş halindeler, öfkeleri var, vs.
***Küreselci çetenin düşünce kuruluşu Dünya Ekonomik Forumu, 2030 Beslenme Programı'nı sunmuş...
***Şunu da not edelim: Karbon ayak izini sıfıra indirmek için yüzde 40 daha az besin tüketmek durumunda kalacakmışız. Alternatif kuruluşlar, küreselcilerin "Her şeyim kirada, mutluyum" sloganından esinlenerek dalgalarını geçiyorlar: "Hiçbir şey yeme, mutlu öl!"
***Çengelköy fırınından (odun ateşinde pişen simit ve ekmekleri enfestir) üç simit aldım, 21 lira ödedim geçen gün. Bir tuhafım! Böyle giderse, kruvasan snobluğunda bir atıştırmalığa dönüşecek simit.