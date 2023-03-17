Okul çocuklarının bile bildiği ayrım çizgilerini biz okumuş yetişkinler unutuyoruz...

Ama mesele iddia öne sürmekse...

Dilimiz pabuç gibi...

Mesela "10 yılda alınacak yağış miktarını bir günde aldık" deniliyor; ardından hangi lafın geleceği de belli: "İklim değişiyor işte!"

Tabii herkes kafa sallıyor: "Evet, evet, çok haklısınız!" Oysa bahsedilen şey, hava durumu...

Çok uzun bir zaman diliminde ölçülerek belirlenmiş bir yağış ortalamaları değişikliğinden söz etmiyoruz ki...

Yani "iklim" denilen meselenin kıyısından bile geçmiyoruz.

Oysa bilim alanları bile farklı tanımlanmış; birininkiyle meteoroloji, ötekiyle klimatoloji ilgileniyor.

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Tamam da bir düşünün...Hiçbiri "Ne yapalım, iklim değişiyor, atmosfer ısınıyor, bizim de başımıza bu geliyor" demiyor. Birleşik Arap Emirlikleri birkaç yıldır yapay yollarla yağmur yağdırıyor vedevam ediyor.Arada Suudi Arabistan güme gidiyor; fırtınalar, seller..., bu yıl yaşadığı kuraklıktan Emirlikleri suçlu tutuyor; doğal bulut hareketliliğinin önlendiğini veiddia ediyor.

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Google'dan baksanız görürsünüz...

Yıllardır yazıyorum.

Hava durumuyla oynanıyor ama olay sokaktaki insana "iklim değişikliği" olarak pazarlanıyor.

Oysa iklim değişikliği çok farklı bir şey...

ABD bu işte çok ileri gitti, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin "2025'te dünya" raporunda "Hava bizim olacak" sözüyle kastedilenin askeri üstünlük değil, meteorolojik üstünlük olduğunu bilmeyen stratejist yok...

Ama içimizde hep global medyanın kışkırttığı malum his...

Sanki kulağımıza sürekli şöyle fısıldanıyor: "İklim fena, bu gidiş gidiş değil, insanoğlu kendi elleriyle iklimi bozdu, hep ondan..."

Biz okumuşlar...

Çoktan serseme çevrilmiş iddiacılarız...

Çok bildiğini sanan cahilleriz...

Akademisyenlerimizin çoğu hegemonik eğilimlerin acenteleri...

Halimize denilecek başka söz bulamıyorum.

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NOT DEFTERİ

BATILILAŞMANIN bizdeki uygulanması, Milli Devlet'i Sınıf Devleti haline getirmek çabalaması halinde yürütüldüğünden çıkmaza girmiştir. (KEMAL TAHİR / Notlar-10)