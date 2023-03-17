Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu İklimi değil havaları değiştiriyorlar
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
17 Mart 2023, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

İklimi değil havaları değiştiriyorlar

Okul çocuklarının bile bildiği ayrım çizgilerini biz okumuş yetişkinler unutuyoruz...
Ama mesele iddia öne sürmekse...
Dilimiz pabuç gibi...
Mesela "10 yılda alınacak yağış miktarını bir günde aldık" deniliyor; ardından hangi lafın geleceği de belli: "İklim değişiyor işte!"
Tabii herkes kafa sallıyor: "Evet, evet, çok haklısınız!" Oysa bahsedilen şey, hava durumu...
Çok uzun bir zaman diliminde ölçülerek belirlenmiş bir yağış ortalamaları değişikliğinden söz etmiyoruz ki...
Yani "iklim" denilen meselenin kıyısından bile geçmiyoruz.
Oysa bilim alanları bile farklı tanımlanmış; birininkiyle meteoroloji, ötekiyle klimatoloji ilgileniyor.

***

Tamam da bir düşünün...
Haftalardır "hava durumu" yüzünden birbirine giren İran ve Körfez Emirlikleri ne yapsınlar?
Hiçbiri "Ne yapalım, iklim değişiyor, atmosfer ısınıyor, bizim de başımıza bu geliyor" demiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri birkaç yıldır yapay yollarla yağmur yağdırıyor ve bulut tohumlamaya devam ediyor.
Arada Suudi Arabistan güme gidiyor; fırtınalar, seller...
İran, bu yıl yaşadığı kuraklıktan Emirlikleri suçlu tutuyor; doğal bulut hareketliliğinin önlendiğini ve yağmur bulutlarının kendi ülkelerine gelmeden boşaltıldığını iddia ediyor.

***

Google'dan baksanız görürsünüz...
Yıllardır yazıyorum.
Hava durumuyla oynanıyor ama olay sokaktaki insana "iklim değişikliği" olarak pazarlanıyor.
Oysa iklim değişikliği çok farklı bir şey...
ABD bu işte çok ileri gitti, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin "2025'te dünya" raporunda "Hava bizim olacak" sözüyle kastedilenin askeri üstünlük değil, meteorolojik üstünlük olduğunu bilmeyen stratejist yok...
Ama içimizde hep global medyanın kışkırttığı malum his...
Sanki kulağımıza sürekli şöyle fısıldanıyor: "İklim fena, bu gidiş gidiş değil, insanoğlu kendi elleriyle iklimi bozdu, hep ondan..."
Biz okumuşlar...
Çoktan serseme çevrilmiş iddiacılarız...
Çok bildiğini sanan cahilleriz...
Akademisyenlerimizin çoğu hegemonik eğilimlerin acenteleri...
Halimize denilecek başka söz bulamıyorum.

***


NOT DEFTERİ
BATILILAŞMANIN bizdeki uygulanması, Milli Devlet'i Sınıf Devleti haline getirmek çabalaması halinde yürütüldüğünden çıkmaza girmiştir. (KEMAL TAHİR / Notlar-10)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA