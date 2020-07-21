Eğer sırtınızda yumurta küfesi yoksa atıp tutarsınız. Ülkeyi yönetenlerin sürekli hata yaptıklarını söylersiniz. Hatta daha ileri gidip "Bizim Doğu Akdeniz'de veya Suriye'de ne işimiz var ki" diye söylenirsiniz de...



Neler yaşandı

Yakın tarihin biraz derinine baksanız, kimlerin nelerle karşılaştıklarını görüp, şaşırabilirsiniz. Örneğin Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümünde bu nedenle Türkiye'nin ve o dönemdeki Başbakan Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın neler yaşadıklarını hatırlıyor musunuz? Bu harekat sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uyguladığını ve bu ambargonun 12 Eylül darbesi sonrasında "Rogers Planı" ile sona erdiğini hatırlıyor musunuz?



Dost ve müttefik mi?

Dost ve müttefik Amerika ile Türkiye'nin neler yaşadığını hiç düşündünüz mü? Örneğin Abdullah Öcalan'ın Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edilmesi ile aynı yıl yani 1999'da Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidip yerleşmesi arasında acaba bir ilişki yok mudur? Mesela siz ilkokul mezunu bir vaizin deha sahibi olduğuna inanırken, FETÖ'nün global ölçekte bir Amerikan Projesi olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?



Terörün kaynağı

Ya Cavit Çağlar araya girip Putin'le Türkiye'nin arasını düzeltmeseydi... Veya Amerika önce PKK'yı sonra da PYD'yi desteklemeseydi, Türkiye'nin terörle mücadele etmesi gerekir miydi? Kendinizi şu anda Türkiye'nin sorumluluğunu sırtında ve yüreğinde taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine koymayı deneyin... Ve bu sorumlulukları taşıyan Erdoğan'ın, hiç sorumluluk duymayan CHP'lilerin söylemlerini dinlerken neler hissettiğini bir tahmin edin...



Sorunlar stoku

Önümüzde Libya sorunu, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği gibi sorunlar yanında, 2023'e kadar bitirmeye kararlı olduğunuz alt yapı projeleri var. Ve bu arada on binlerce 15 Temmuz sanığına kucak açıp sığınma hakkı tanıyan Avrupa ülkelerine, Türkiye'de demokrasinin sağlık içinde olduğunu anlatacak. Bütün bu durumları derinine hisseden bir insan bunalıma girebilir. Ama Cumhurbaşkanı beden ve akıl sağlığını koruyarak, sorumluluklarının gereğini yapmak zorunda...