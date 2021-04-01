Türkiye ile her fırsatta anlaşmazlık çıkarmaya çalışan ve tüm Akdeniz'i bir Yunan gölü zanneden Atina yönetimi, bizim eski halimize benziyor. Ben askerlik yaparken de görmüştüm. Bize verilen silahlar, Amerika'nın 2'nci Dünya Savaşı'nda kullanıp artık hurdaya çıkardıklarıydı. Türkiye 1948'den başlayarak Amerika ile ittifakını derinleştirirken, bu silahlar da Türkiye'ye askeri yardım olarak verilirdi. Şimdi Türkiye kendi savaş araç ve gereçlerini büyük ölçüde üretirken, Yunanistan'ın halini acıyarak izliyoruz.



Dilenci gibi

Şimdi Türkiye ile kapışan Yunanistan, bizim o dönemlerde yaşadıklarımızı yaşıyor. ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında Yunanistan, Washington'dan fırkateyn alınması noktasında mutabakata varmış. Ancak Atina'nın Washington'dan alacağı savaş fırkateyninin eski oluşu eleştirilere yol açınca ABD'nin eski Atina askeri ataşesi Robert Palm, Yunanistan'daki bu eleştirilere çok sert cevap vermiş. Palm "Dilenciler seçme hakkına sahip değil. Yunanistan'a ne verirsek onu kullanacak" demiş... Palm'ın Twitter hesabından yazdığı mesaj, Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden olmuş.



ABD ve Fransa

Özellikle hava ve deniz gücünü kuvvetlendirmek için anlaşmalar yapmaya çalışan Yunan yönetimi, Fransa ve ABD'nin eski uçak ve gemilerini envanterine katmaya hazırlanıyor. ABD yönetimi, eskidiği için envanterinden çıkarmayı planladığı gemilerden birkaçını Yunanistan'a vermeyi teklif ederken, Fransa da Cassard sınıfı hava savunma fırkateyni "Jean Bart" ve Georges Leygues sınıfı denizaltı savunma fırkateyni olan "Latouche-Treville"i Yunan donanmasına ücretsiz olarak verme teklifinde bulundu. Her iki geminin de oldukça yaşlı ve Fransız donanmasının envanterinden çıkarılmaya hazırlandığı kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi, geçmiş dönemde Amerika özellikle Kıbrıs konusunda Amerikan silahlarının kullanılmasına izin vermezdi. Bu arada 1974'teki Kıbrıs Harekâtı ertesinde de Türkiye'ye ambargo uygulamıştı.