İsmail Heniyye: Türkiye’ye minnettarız

Trump’tan sonra gelen Biden’ın da işgalci İsrail politikasını aynen sürdürdüğünü vurgulayan Heniyye, “Siyonist rejim artık Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinden Ümmeti hedef alıyor. Buna bir tek Türkiye etkili şekilde karşı duruyor” dedi

SABAH gazetesini ziyaret eden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi ve Filistin'in eski Başbakanı İsmail Heniyye, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerikan yönetiminin Yüzyılın Anlaşması ile sadece Filistin'i değil Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devreye soktuğu yeni saldırılarla İslam Ümmeti'ni de hedef aldığını vurgulayan İsmail Heniyye, "Bu yeni küstahlığa karşı en etkili şekilde duran tek ülke Türkiye" diye konuştu. Hamas lideri Heniyye başta Filistin'deki son durum ve ABD'deki yeni yönetimin Filistin stratejisi başta olmak üzere bölge ülkelerinin pozisyonları, Gazze'deki insani dram, Hamas'ın askeri direniş kapasitesi ve Türkiye'nin izlediği etkili politika hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





BİDEN'IN İMAJ ÇALIŞMASI



Hoş geldiniz. Trump'ın gidişi ve Biden'ın gelişi arasında bir fark var mı?

Bizim için değişen bir şey yok. Tek fark Donald Trump çok barbar ve vahşi biriydi. Yerine gelen Joe Biden ise barbarlıkta 'daha az kötü' biri. Genel olarak Beyaz Saray'da yönetim değişse de ABD'nin işgalci İsrail politkalarına verdiği destek aynı kalıyor. Değişmiyor.



Biden iki devletli çözümü yeniden dillendirmeye başladı. Ne diyorsunuz?

Joe Biden'ın iki devletli çözüm çağrıları bir imaj çalışmasındna ibaret. Yeni Amerikan yönetimi işgalci siyonist rejimi ve politikalarına arka çıkacak yine. Biz iki devletli çözümü ancak İsrail 1967 sınırlarına çekilirse kabul ederiz. Fakat işgalci İsrail'i tanımamakta kararlıyız. İki devletli çözüm stratejisiyle kimse bize İsrail'i tanımayı kabul ettiremez. Diğer bir şartımız da Filistinli milyonlarca mültecinin geri dönmesidir.





2019'DAN BU YANA SÜRGÜNDE



Filistin'de 2006'daki seçimlerden sonra Gazze'deki yönetiminin Başbakanlığını yapan İsmail Heniyye, 2019'da ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ağustos'ta Genel Şura Konseyi tarafından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına yeniden seçildi. Heniyye, 2004'te İsrail'in suikastı ile şehid edilen Hamas'ın kurucu lideri Ahmed Yasin'in yardımcıydı. İsrail'in ölüm listesinde en üst sırada yer alan İsmail Heniyye son iki yıldır hayatını Türkiye ve Katar'da sürgünde geçiriyor.





SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ



Filistin'de bu yıl Ağustos ayında seçimler yapılacaktı. Neden iptal edildi? Gerekçesi neydi?

Seçimler Filistin ulusal mutabakatı ve Hamas ile Fetih'in uzlaşması için büyük bir imkândı. Ancak Mahmud Abbas yönetimi engel çıkardı. Böylece tarihi bir fırsatı teptiler. Biz Filistin'in milli birliği için her tür fedakârlığa ve işbirliğine hazırız.





TURKUVAZ MEDYAYA ÖZEL TEŞEKKÜR



Hangi bölge ülkelerinden daha çok nasıl destek görüyorsunuz?

Türkiye bize her anlamda destek veriyor. İslam dünyası içinde İsrail'in işgal politikalarına karşı Filistin'i en güçlü şekilde savunan ülke Türkiye. Bu nedenle Başkan Erdoğan'a ve Türkiye halkına minnettarız. Yeri gelmişken SABAH başta olmak üzere Filistin davasını dünyanın gündemine taşıyan Turkuvaz Medya'ya da özel olarak teşekkür ederim. İran ve Mısır'dan askeri, siyasi ve maddi, Katar'dan ise daha çok insani yardım görüyoruz.





YÜZYILIN ANLAŞMASI VİCDANLARI KANATTI



ABD ve İsrail Yüzyılın Anlaşması'nı hayata geçirebilirler mi?

Bu biraz zor görünüyor. Daha önce de söylemiştim. Amacı Filistin meselesini tasfiye etmek olan bu anlaşmaya herkes karşı çıkmalı. İsrail ile normalleşme İslam Ümmeti'nin vicdanını yansıtmıyor. Vicdanları yaraladı. Filistin emanet, normalleşme ise nedamettir. Bu bağlamda Amerikan yönetiminin Yüzyılın Anlaşması ile sadece Filistin'i değil Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni saldırılarla İslam Ümmeti'ni de hedef aldığını unutmamak lazım.