Türkiye, sınırını terörden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla hem sahada hem masada kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tehditlere boyun eğmedi, Mehmetçik tarih yazdı, Türk halkı (içimizdeki mandacılar hariç) tek yürek oldu. Sonuçta ABD, Türkiye'nin isteklerini kabul etmek zorunda kaldı.

İçeride siyasi hesaplar güdenlerin ağlaşmalarına bakmayın. Kim ne derse desin, bu askeri, siyasi ve diplomatik bir başarıdır.

Gelelim ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmadaki yaptırım maddelerine...

120 saat içinde YPG'nin bölgeden çekilmesinin ardından ABD uygulamaya aldığı yaptırımları kaldıracak.

Buraya kadar güzel...

Peki ABD bağımsız olmadığını kanıtlayan yargısının başlattığı Halkbank davasını ne yapacak?

Bana kalırsa, anlaşma metninde olmasa da ABD; CIA, FBI, FETÖ ve yargıçlar eliyle senaryolaştırdığı Halkbank kartını da geri çekmek zorunda kalacak.

Acaba, Beyaz Saray ile gelinen bu aşama ABD derin devletinin en önemli aktörlerinden olan, CIA gibi istihbarat kuruluşları üzerinden geçmişte Türkiye'de oynanan oyunların arkasında yer alan Rockefeller ailesinin kontrolündeki bankaları da etkileyecek mi?

Gelin ne demek istediğimi biraz açayım...

Biliyorsunuz, dün sabah piyasa açılır açılmaz Citi, Halkbank tavsiyesi verdi.

Ne diyor?

"Hisselerinizi satın, fiyat hedefim 3.75."

Yahu, siz milleti salak mı sandınız?

Dünyanın neresinde böyle bir hesap kitap var?

Bugün hissenin değeri 3.75 TL olsa bankanın piyasa değeri 4.7 milyar TL eder. (Şu anda piyasa değeri 6.4 milyar TL civarında) Bakıyorsunuz, Halkbank'ın öz sermayesine 29 milyar TL. Bunların dediğine göre çarpan 0.15 filan yapıyor. Dünyada böyle bir değerleme yok.

Belli ki kafalarının arkasında bir plan var.

Ya, vatandaşı panikletip hisseyi sattırıp, düşük fiyattan toplayarak, ellerindeki 184 milyon lot hisseyi artırmayı planlıyorlar.

Ya da Halkbank'la ilgili derin planları var.

Haa, bunu söylediler de ne oldu derseniz...

Halkbank hisseleri dün yüzde 2.3 civarında yükseldi. Anlayacağınız, kendilerini kaale alan olmadı.

Nasıl olsun ki!

Yatırımcı bu karanlık ailenin diğer bankası JP Morgan'dan şerbetli...

Hatırlayın, 17 Aralık operasyonu sırasında Amerikan JP Morgan Halkbank'ı 'stratejik hisse' listesinden çıkardı. Hiçbir şey olmadı.

Bilakis, yabancı da yerli de hisse almaya devam etti. Fazla geriye de gitmeye gerek yok.

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısından sonra ekim ayında JP Morgan, Halkbank'ta hedef fiyatı 7.40'a çekti. Ondan sonraki bir ayda hisse yüzde 10 yükseldi. Bakıyorsunuz, hep yabancılar hisse almış... Keza temmuzda da hedef fiyatı düşürdü. Hisse, söyledikleri fiyatın yüzde 2.5 üzerine çıktı. Yine yabancılar alım yaptı. Hatta bunların içlerinde Citi'nin de epey payı vardı.

Velhasıl, bizim piyasada öyle 'aldım, verdim'le işler dönmüyor.

Sizin yeni dünya düzeninizin sonu geldi, artık uyanın...