Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetinin ajandası yoğun bir şekilde tartışılıyor. Kimisine göre "bir yapılacaklar listesi" var ve devamı gelecek. Özü de "Türkiye'nin adım adım İslamlaştırılması." Batı medyası da "rejim değişikliği" iddiasını en üst düzeyde seslendiriyor. Ana iddialar, "Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandıran" Erdoğan'ın "halifeliği geri getirdiği" ve "Atatürk'ün laik mirasına son verdiği" yönünde. Ayasofya'nın açılmasının heyecanı veya üzüntüsü ile kimileri de içeride bu tartışmalara katılıyor. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası konumunu güçlendirmesinin yeni bir olgu oluşturduğu doğru. Erdoğan'ın liderliğiyle Ankara'nın Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de etkili hamlelerde bulunduğu ve kurumlarının kapasitesini geliştirdiği açık. Yalnız bu yeni "küresel ve bölgesel dinamizmi" anlamada ve adlandırmada hata yapmamak lazım.

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Ankara'nın inisiyatifini sınırlandırmak isteyen aktörlerin medyalarınınetiketlerini kullanmasının ağır bir ideolojik kampanya olduğunu görüyoruz. İçeride bu tartışmanın sürdürülmesi ise sağlıklı değil. Türkiye'nin gerçeklerini, kapasitesini ve niyetini iyi anlamak lazım. Ne kafa karışıklığına kapılmak ne hülyalara dalmak ne de propagandaya kapılmak gerekir. O halde yeni ve iddialı olanı, Erdoğan'ıntanımlamasını nasıl anlamalıyız? Bence bu arayış, Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel sistemde etkin rolü olanolarak yeniden konumlandırılmasıdır. Daha fazlası değil. Ne imparatorluk ne hilafet arayışı. Temelinde ideoloji veya teopolitik bulunmuyor. Mevcut dünyadaki güç denklemlerinin reel analizine ve tecrübeli liderin risk yönetimine dayanıyor.

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Bugünün uluslararası sistemi, başlangıcı 1648 Westfalya Anlaşması'na kadar götürülen ulus devletlerden oluşuyor. Ancak yüzyıllara dayalı bu deneyim gösterdi ki, her milli devletin etkisi, kapasitesi ve iddiası aynı ya da benzer değil. Süper güç kategorisindeki ABD'ye ortalama bir milli devlet muamelesi kimse yapmaz. Ya da Çin, Rusya, Hindistan, Fransa, İngiltere, Almanya, Brezilya, Avustralya, İsrail, İran gibi küresel ya da bölgesel güçlerin sade bir milli devlet olarak görüldüğünü söyleyemeyiz. İşte Türkiye dış politikadaki dinamizmi ile bu küresel-bölgesel denklemlerde etkinliği giderek yükselen güçlü milli devletler kategorisine katılmıştır. Bu yeni rolün gerektirdiği kapasiteyi sorgulamak başka, niyeti mahkûm etmek ise daha başka.

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vekavramlaştırmalarıilekendisini gösterenelbette içekapanık, reaktif bir milli devlettanımlaması değil. Bu bağlamdatartışması dasıradan bir bölünme korkusudeğil. Aksine güvenlik tehditlerinisınırlar ötesinde karşılayanve milli çıkarlarınıkorumak için küresel meselelereşekil vermeye çalışanproaktif bir milli devlettanımlaması. Bu etkinlik veiddia zihinleri karıştırmamalı.Kimi zamankimi zamanolarak görülenErdoğan siyasetini en iyi açıklayanşey olsa olsa,kararlılığıdır. Yani,Cumhuriyet'in temel nitelikleriışığında Türkiye'nin etkisini,gücünü ve kapasitesinibüyütmek. Bu bir zorunluluk.İttifakların anlamının değiştiği,ABD'nin küresel rolünüyeniden tanımladığı ve küreselgüçlerin etki için etrafımızdakibölgede rekabet ettiğibir dünyada Türkiye'niniçine kapanma lüksü yok.deme naifliğiyok.

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Cumhuriyetimiziolarakyeniden konumlandırmakiçin Ankara, Osmanlı geçmişiile barışıyor; normalleşiyor.Etrafındaki bölgelerden gelentarihi ve coğrafi yükün realitesiile yüzleşiyor. Dışlayıcı etnik-kültürelmilliyetçiliğe ya daküreselci-kozmopolit fırtınalarasavrulmadan milli bir duruşutahkim etmeye çabalıyor. Bubir yayılmacılık değil, milli kimliğinözgüvenini tazelemektir.Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olankurumsal kapasiteyi geliştirmek,kapsayıcı vatandaşlık kimliğinipekiştirmek, süreklilik ile değişimiharmanlamaktır. Dünyasiyasetinin kaotik ve sert doğasınauygun liderlik performansıile demokrasisini konsolideetmektir. Güçlü Türkiye'ninolarakErdoğan, zatenSuriye'den Filistin'e,Arakan'dan, Somali'ye kadarMüslümanların dertleri ile ilgileniyor.