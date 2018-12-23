ERHAN AFYONCU

Fransa, ABD’nin çekildiği Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıkladı. Müttefikimiz olmasına rağmen Suriye’de YPG taraftarı bir politika izliyor. 17. yüzyılın ortalarında da müttefik olmasına rağmen düşmanlarımıza yardım etmiş, asrın sonlarında Türkiye’yi işgal planları yapmıştı

Türkiye-Fransa ilişkileri 16. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarından itibaren yoğunlaştı. İspanya Kralı Şarlken, Fransa Kralı Fransuva'yı 24 Şubat 1525'te Kuzey İtalya'da Pavia Muharebesi'nde mağlup edip, esir almıştı. Fransızlar, Şarlken karşısında aciz kalınca kralın annesi Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman'dan yardım istedi. Kanunî, Fransa Kralı'na gönderdiği fermanda, gönlünü hoş tutup, üzülmemesini yakında yardıma geleceğini söylemişti.







(XIV. Louis)



FRANSA'YI KORUDUK

Osmanlılar, Habsburglar'a karşı Fransa'yı hem askeri hem de ticari olarak desteklediler. Fransızlar'a verilen kapitülasyonlar, bu ülkenin Doğu ticaretinden faydalanmasını ve zenginleşmesini sağladı. Osmanlılar'ın Orta Avrupa'daki faaliyetleri Fransa'yı yok olmaktan kurtardı. Nitekim Kral Fransuva, 1532'de Venedik elçisine Şarlken karşısında hem kendi ülkesinin hem de diğer bütün Avrupa devletlerinin varlığını garanti eden yegâne gücün Osmanlı İmparatorluğu olduğunu itiraf ediyordu. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki ilişkiler 16. yüzyıldan imparatorluğun sonuna kadar inişli çıkışlı bir seyir takip etti. Fransa'nın tutarsızlığı yüzünden 16. yüzyıl sonlarında Fransa Elçisi Germiny'nin kendilerine verilen kapitülasyonların, İngiltere, Venedik ve Lehistan'a tanınan ayrıcalıklardan daha geniş bir şekilde yenilenmesi isteği geri çevrildi. Üçüncü Murad, elçinin dilekçesinin kenarına yazdığı, "Şimdiye kadar size ettiğimiz iyiliklere karşılık sizin de insaniyet ve iyilik göstermeniz gerekir" sözleriyle tepkisini belli etti.







Fransız donanması



DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ

Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa arasında 16. yüzyılda kurulan ittifak 17. yüzyılın ilk yarısında da devam etti. Ancak Fransızlar, 17. yüzyılın ortalarından itibaren bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun nimetlerinden istifadeye devam ederken, diğer taraftan aleyhimize çalışmaya başladılar. Fransa, "Güneş Kral" lakaplı Fransız hükümdarı XIV. Louis zamanında Girit'te Osmanlılar'a karşı savaşan Venedikliler'e yardım gönderdiler. Daha sonra da bir numaralı düşmanları olmasına rağmen Avusturya'ya bile Osmanlı karşısında yardım ettiler. Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa, 1663'de Avusturya seferinde Uyvar'ı fethetti.







Fransızlar'ın yaptığı Kal'a-i Sultanî planı



Viyana'nın surları ve tahkimatı zayıf olduğu için fethe uygun durumdaydı. Osmanlı ordusu, Sengotar'da Avusturya kuvvetleri tarafından karşılandı. Meydan muharebesinin başlarında Osmanlılar üstünlüğü ele geçirdiler. Ancak bu muharebe için Avusturya'ya hiç ummadıkları bir ülkeden yardım gelmişti. Avusturya ordusuna yardıma gelen Fransız birliklerinin muharebeye müdahalesi, Avusturya'yı bozgundan kurtardığı gibi savaşı aleyhimize çevirdi. Alman filozof Leibniz 1672'de XIV. Louis'ye Osmanlı İmparatorluğu'nu yok etmek için bir plan sundu. XIV. Louis, bu planla Doğu Roma İmparatorluğu'nu Fransa Kralı güdümünde yeniden kurup, Türkler'i Asya'ya gönderme fantezisi içine girdi.







(14. Louis tersaneyi geziyor)



Faruk Bilici Fransız arşivlerine dayanan "XIV. Louis ve İstanbul'u Fetih tasarısı" isimli eserinde Fransa Kralı'nın bu konudaki faaliyetini teferruatlı olarak anlatır. XIV. Louis, 1685'de, Osmanlı İmparatorluğu Viyana bozgunuyla uğraşırken Türkiye'ye Fravier d'Ortieres başkanlığında ticari bir misyon kılığında mühendislerden oluşan askeri keşif heyetleri gönderdi. Osmanlı kıyılarının, Mısır'ın, Kıbrıs'ın, Ege Adaları'nın, Çanakkale Boğazı'nın ve İstanbul'un resim ve planlarını yaptırttı.







(IV. Mehmed)



Plana göre ya doğrudan doğruya İstanbul'u hücum edilerek başkent işgal edilecek veya Mısır işgal edilerek İstanbul iaşesiz bırakılacaktı. Ancak Avrupa'daki gelişmeler ve bu işin öyle kolay olmayacağının anlaşılması üzerine XIV. Louis'nin fantezileri plan olmaktan öteye gidemedi.







(Leibniz)



LEİBNİZ'İN TÜRKİYE'Yİ İŞGAL PLANI

Avrupalı aydınların çoğu koyu bir Türk düşmanıydılar. Birçok Avrupalı aydın Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl yıkmak gerektiğine dair eserler kaleme almışlardı. Trandafir G. Djuvara'nın yazdığı belgelere dayalı "Türkiye'nin Paylaşılması Hakkında Yüz Proje" isimli çok önemli bir kitap vardır. Bu eserde Bacon'dan Leibniz'e Avrupalı aydınların Türk devletini parçalamak için hazırladıkları planlar anlatılır. Ünlü Alman filozof Gottfried Wilhelm Leibniz 1672'de Fransa Kralı XIV. Louis'e sunduğu "Memoire de Leibnitz a Louis 14, sur la conquete de l'Egypte, publie avec une preface... " isimli eserinde Güneş Kral'a "Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması için şartların çok uygun olduğunu, sadece Mısır'ın değil bütün Doğu'nun isyan için korkmadan arkasına düşeceği bir kurtarıcıyı beklediğini" söylüyordu. Leibniz, XIV. Louis'i savaşa ikna etmek için çok cazip fikirler ileri sürmüştü: "Fransa Hollanda ile savaşırsa ancak parasını ödeyerek müttefik bulabilir. Hâlbuki Türkler'e karşı savaşırsa majestelerine birçok yardım gelecektir. Papa, İtalya prensleri, Sicilya, İspanya size destek vereceklerdir. Mısır savaşından beklenen başarı kazanıldığında, Doğu ticaretinin deniz ve kara yolları ele geçecektir. Hristiyanlar'ın başkomutanlığı ve Türk İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması şerefi Fransa Kralı'nın olacaktır. Doğu imparatoru ünvanı, dünyanın hakemi ve Hristiyan dünyasının yöneticisi olacak olan kral şan ve şerefle anılacaktır".