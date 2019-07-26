Haber izlemede dünya üçüncüsü olduğumuz açıklandı. Medya takip şirketi Ajans Press ile Avusturalya Kanberra Üniversitesi'nin ortak hazırladığı rapora göre Türkiye, İsveç ve Güney Kore'den sonra dünyanın en fazla haber takip eden üçüncü ülkesi imiş. İyi hoş da, bu kadar ilgi ile haber takip eden bir toplumun genel kültürünün, aktüalite bilgisinin, sosyal farkındalığının filan biraz gelişmiş olması gerekmiyor mu? Öyleyse yukarıda bahsettiğimiz cehaletin sebebi ne? Ya haberlerimiz 'bilgi' içermiyor ya da biz izlediğimizi anlamıyoruz...