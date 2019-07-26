Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Bu nasıl üçüncülük?
YÜKSEL AYTUĞ
26 Temmuz 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Bu nasıl üçüncülük?

Haber izlemede dünya üçüncüsü olduğumuz açıklandı. Medya takip şirketi Ajans Press ile Avusturalya Kanberra Üniversitesi'nin ortak hazırladığı rapora göre Türkiye, İsveç ve Güney Kore'den sonra dünyanın en fazla haber takip eden üçüncü ülkesi imiş. İyi hoş da, bu kadar ilgi ile haber takip eden bir toplumun genel kültürünün, aktüalite bilgisinin, sosyal farkındalığının filan biraz gelişmiş olması gerekmiyor mu? Öyleyse yukarıda bahsettiğimiz cehaletin sebebi ne? Ya haberlerimiz 'bilgi' içermiyor ya da biz izlediğimizi anlamıyoruz...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN