Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına ‘Rıfkı cumhuriyeti bayrağı’ diyerek yeni bir skandala imza attı. Sen o cumhuriyete de, şanlı bayrağa da kurban ol. Sana oyuncu sıfatını bu millet verdi

Bu kim bilir oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un adının karıştığı kaçıncı skandal. Ben saymayı çoktan bıraktım. Bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı Türk bayrağı için 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?" diye zırvaladı.

Sen o Cumhuriyet'e de, şanlı bayrağa da kurban ol e mi! O bayrak dalgalansın diye sınır boylarında şehit düşen Mehmetçiklere saygın yok, anladık ama hiç olmazsa kendine saygın olsun. Bu millet seni izleyip 'oyuncu' sıfatı verdi. Eğer kendine birazcık saygın olsaydı, o şöhreti mirasyedi gibi eritip 'şov dünyasının en antipatik ismi' unvanını almazdın.