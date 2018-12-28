Film öncesi reklam süresi 10 dakikayı geçemez

Üç haftadır sinemalarda yapılan promosyonlu satışların sinemaseveri ve yapımcıyı rahatsız ettiğini yazıyorum. Meclise yeni bir sinema yasası teklifi sunuldu. Maddeleri okuduktan sonra Mars Cinema Group yetkilileriyle buluştum. Konuyu uzun uzun tartıştık. Zorunlu promosyonlu satış yapıldığı iddiasına karşılık, ispatlı bir şekilde evraklarıyla gelmişlerdi; zorunlu satışın olmadığını, tekli bilet satışının yapıldığını rapor rapor gösterdiler. Mars'la buluşmamızın gerçekleştiği saatlerde yapımcılar da bir başka toplantıdaydı. Yapımcılar; filmlerini, yeni sinema yasa teklifi kabul edilene kadar ya da bilet başına istedikleri rakamlar verilene kadar vizyona sokmayacakları kararını aldılar.



OLAN İZLEYİCİYE OLDU

Bu karar alınalı daha iki gün oldu, tahmin ediyorum ki yasanın kabul olması ya da uzlaşma sağlanması için biraz zamana ihtiyaç var. O zamana kadar da sinemasever filmsiz kalacak gibi görünüyor. Sinema yasa teklifindeki meşhur sekizinci madde sinema salonlarını zorlayacak, yapımcı izni olmadan promosyon satışı yapılmayacak. Reklam süresi kısalacak ve sinema salonunun kullandığı sistemler online olacak. Film öncesi gösterilecek reklam süresi 10 dakika olacak, reklam süresine uyulmadığı takdirde sinema salonu başına 50 bin TL ceza kesilecek. Mars yetkilileri, "Kazancımızın yüzde 70'i reklamdan, bu yasa teklifi kabul olursa çok zor duruma düşeriz. Kampanyalar daha çok sinema izleyicisi çekmek adına yapılıyor, bu da olmazsa rakamlar düşer, biz küçülmeye gideriz, yatırımı durdururuz, zarar eden salonlarımızı kapatırız, sektör de çok ağır yara alır" diyor. Konuştuklarımızın devamını pazar günü detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Yasa teklifine gelecek olursak... AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve birçok AK Partili milletvekilinin imzasını taşıyan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun teklifi, dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle 'dizi-film' tanımı yapılmasını öngörüyor. Teklife göre; yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak. Destekleme kurulları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak. Destekleme kurulları, en az dört üyenin katılımı ile toplanacak ve dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak. Destekleme kurullarının kararları, bakanlık onayı ile yürürlük kazanacak. Onaylanmayan kararlar, yeniden değerlendirilmek üzere kurula iade edilecek. Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.



İŞTE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek, düzenleyebilecek, ödüller verebilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini destekleyebilecek.

Bakanlık; kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği verebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı; sinema alanında arşiv veya müze oluşturulmasını teminen yurt içi veya yurt dışından eser ya da çoğaltılmış nüshaları ve sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya bağış yoluyla temin edebilecek

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak

Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini, ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirecek.

Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısı ile değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin lira; değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin gösterimini yapanlar ile işaret ve ibareleri kullanmadan film gösterimi yapanlara 50 bin lira ceza verilecek. Gösterim ve tanıtım alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan etkinlik düzenleyenlere 20 bin lira; reklam, fragman ve film arası sürelerine uymayan işletmecilere salon başına 50 bin lira ceza verilecek.