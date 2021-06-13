PELİN KAYA

Kış sezonunun bitmesi yazın gelmesiyle ünlülerimiz saç stillerinde değişimlere gitmeye başladı. İlki Hatice Şendil'den geldi. Uzun saçlarını kısacık kestirmiş ama o kadar yakışmış ki kendisine bambaşka bir hava katmış. Oldukça havalı ve yüz hatlarıyla uyumlu buldum. Üstüne yeni imajının ilk paylaşımını gayet hoş bir şekilde yaparak hemen hemen herkesten tam puan almayı başardı.







Bir diğer değişim de Amine Gülşe'den geldi. Sarı tonlarına dönmek istemiş ama sonuç maalesef hüsran. Hepimize umarım geçici bir hevestir dedirtecek kadar hayal kırıklığı yaşattı. Ama meğerse tüm suçlu fotoğrafmış. Ortaya çıkan yeni bir fotoğrafla hepimizi mutlu etti. Bu gibi değişimlerde görülen ilk görsel çok önemlidir. O yüzden önem gösterilmelidir. Yeni fotoğrafta sarı saçları ve uygun makyajıyla ne kadar hoş görünüyor.



SPOR AYAKKABI AŞIKLARININ ÇOK SEVECEĞİ BİR ÖNERİ

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BAFTA TV ÖDÜLLERİ KIRMIZI HALISINDA DİKKAT ÇEKEN ÜNLÜLER

BAFTA TV Ödülleri sahipleriyle buluştu. Katılımcısı bol bir törendi o yüzden dikkatimi çeken isimlere değinmek istiyorum. Golda Rosheuvel, Simone Rocha kıyafetiyle geceye katılmış. Daha kötü bir seçim yapabilir miydi tahmin etmesi oldukça zor. Letitia Wright özel dikim Prada elbisesiyle şahane görünüyor. Hem elbise çok güzel hem de Letitia'nın fiziği ve aurasıyla çok uyumlu bir seçim olmuş. Helena Bonham-Carter'ı en son ne zaman şık gördüm asla hatırlayamıyorum. Hatta hiç görmemiş olmam yüksek bir ihtimal. Ama bu Dolce&Gabbana elbise ile çok hoş görünüyor. Zawe Ashton geceye Zimmermann imzalı bir elbiseyle katıldı. Çok kapalı olması dışında kalıbın rahatlığını, canlı desenini ve renklerini çok sevdim. Bot yerine ince bantlı bir ayakkabı seçmesi daha uygun olurdu diye belirtmeden de geçemeyeceğim.







BALENCIAGA'DAN ŞAŞIRTICI BİR KOLEKSİYON

BALENCIAGA 'Clones' adını verdiği ve Gucci'nin 100'üncü yıl projesinin de devamı niteliğinde olan 2022 İlkbahar koleksiyonunun defilesini gerçekleştirdi. Balenciaga bu koleksiyonuyla Gucci'nin ikon olmuş parçalarını deep fake kavramıyla birebir kopyalıyor. Bir nevi Balenciaga Gucci'yi hackledi de denilebilir. Koleksiyonun parçaları o kadar uçuk kaçık ki ancak böyle bir proje bunu kaldırabilirdi. Özgür çalışmanın her ne kadar fake mantığıyla yapılsa da özgün neticesini görüyoruz.