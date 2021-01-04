Canan Kaftancıoğlu, Deniz Baykal döneminde olsaydı CHP’nin önünden bile geçemezdi

GÜNAYDIN’a konuşan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan; taciz iddialarına sessiz kalan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi: “Kaftancıoğlu kadın sevmeyen bir kadın. Baykal döneminde olsaydı CHP’nin önünden bile geçemezdi. Kaftancıoğlu kaç yıl emek vermiş partiye? Baykal partiye emek veren kadınlara aktif görev veriyordu ama Kılıçdaroğlu öyle değil.”

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Atılgan, CHP'deki taciz iddiaları hakkında da ilk defa konuştu.

CHP'de birçok görevde bulundunuz. En son olarak da CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı yaptınız. Kaç yıldır CHP'desiniz?

40 yılı aşkın bir süre CHP'de yer aldım. Bugün 64 yaşındayım. Çok uzun bir süre parti için çalıştım ancak yaptığım bir açıklamadan dolayı partiden ihraç edilme aşamasına geldim.



ONURUM KIRILDI



Nedir o açıklamanız?

Başkanlık sistemine 'Evet' oyu vereceğimi açıkladım. Bu açıklamamdan dolayı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Savunma yapmam istendi. Ben de gidip savunma vermedim. Niye vereyim ki? Düşüncemi açıkladığım için disipline veriliyorum. Bana yapılan muamele karşında onurum kırıldı. İhraç edildim mi edilmedim mi hâlâ bilmiyorum. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'ndan beni aramasını beklerdim. Kılıçdaroğlu 'hak, hukuk, adalet' diye yürüyüş yaptı ama bana yapılan haksızlık karşısında suskun kaldı. Bir yandan 'CHP özgür bir partidir, herkes düşüncesini korkmadan açıklar' diyeceksiniz, diğer yandan başkanlık sistemini desteklediğim için beni partiden ihraç etmeye çalışacaksın. Bu olmaz işte. Benden sonra Baykal döneminde aktif siyaset yapmış arkadaşlarımız da ihraç edildi. Hem iktidarı eleştireceksiniz, hem de eleştirdiğiniz şeyleri siz kendi partinizde yapacaksınız. Halk nezdinde inandırıcılığınız kalmaz ki... Şimdi de sürekli erken seçim açıklaması yapılıyor. Bu da çok yanlış. İnsanlar can derdine düşmüş. Olağanüstü bir süreçten geçiyor ülkemiz. Muhalefet üyeleri hâlâ kanal kanal gezip 'Erken seçim olmalı' diyor. Bu politikayla erken seçim de olsa siz seçilmezsiniz. Neyinize güvenerek erken seçim istiyorsunuz?



AŞAĞILANDIM



CHP son günlerde taciz iddialarıyla medyada sıkça yer alıyor. CHP eski vekili Barış Yarkadaş bu iddialar hakkında konuştuğu için sosyal medya üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gerilim yaşadı. Siz Kaftancıoğlu'nun bu tutumunu nasıl buldunuz?

Baştan sona yanlış Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı. Bence Kaftancıoğlu'nun il başkanı koltuğunda oturması bile yanlış. Canan Kaftancıoğlu kadını sevmeyen bir kadın. Zaten böyle bir kadından bir şey beklememek gerekiyor. Oğuz Kaan Salıcı sayesinde bu mevkilere geldi. Çok iddialı söylüyorum, Canan Kaftancıoğlu Baykal döneminde olsaydı CHP'nin önünden bile geçemezdi. Kaftancıoğlu kaç yıl emek vermiş ki partiye? Baykal partiye emek veren kadınlara aktif görev veriyordu. Kılıçdaroğlu ise hiç öyle değil. Bakın ben kadın kolları genel başkanı iken kendisinin yanına gittim. Kadın kolları genel başkanlığı için "Aday olayım mı?" diye sordum. Bana "Benim adayım sensin" dedi. Ancak seçimde karşıma beş aday daha çıkardı ve başkasını seçtirdi. Beni aşağılamaktır bu. Örgüt önünde beni küçük düşürdü. Bir kadın olarak onurumu kırdı. Baykal döneminde olsaydı asla böyle bir duruma düşmezdim.



CHP'NİN ALTI OKUNDAN BİRİ OLAN 'DEVLETÇİLİK' ANLAYIŞI ARTIK KALMADI



■ Deniz Baykal'ın genel başkanlığındaki CHP ile bugün arasında ne gibi farklar var sizce?

Baykal devletçiydi. Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin altı okundan biri olan 'devletçilik' anlayışı kalmadı. 'Atatürk'ün partisiyiz' deyip altı oku tartışmaya açan bir yönetim var şimdi. Medyaya yansıyınca da 'Yok öyle bir şey' diyorlar. Toplantıda 'devletçilik' oku çıksın diyenlerle gerilim yaşadım, toplantıyı terk ettim. Baykal döneminde böyle bir şey olamazdı. Sadece bu da değil. Partiye bakıyorsun; karısı vekil, kocası belediye başkanı olmuş. Sonra da liyakat diyorsun. Böyle anlayış olur mu? Eleştiriyorsun diğer liderleri ama sen daha beterini yapıyorsun. Böyle giderse CHP barajın altında kalır. Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bıraksın. 40 yıldır CHP'de birçok genel başkan gördüm. Ama Kılıçdaroğlu gibi söylediği ile yaptığı birbirini tutmayan başkan görmedim.



KADINLAR TACİZ KORKUSUNDAN CHP'YE ÜYE OLMAK İSTEMEYECEK



Siz CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı olarak partide yaşanan taciz olaylarını nasıl yorumluyorsunuz?

İki aydır okuduğum haberler karşısında şaşkınlığa uğradım. Bu kadar çok taciz iddiaları ortadayken genel merkez suskun kalıyor. Olmaz böyle bir şey. Parti yönetimi bu iddialardan medyaya yansımadan önce haberdar değil miydi? Genel merkezin mutlaka daha önceden kulağına gitmiştir bunlar. Taciz iddiaları bu noktaya gelmeden önce ismi geçenlerin istifası istenmeliydi. Partiden ihraç edilmeliydiler. Suskun kalarak en çok partiye zarar veriyorlar. Çok yanlış. Taciz haberleri yüzünden halk nezdinde CHP'nin algısı da değişiyor. Sokaktaki insanlar konuşuyor bu haberleri. Yakında tacize mi uğrarım korkusuyla kadınlar CHP'ye üye bile olmak istemeyecek.



KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE HAKSIZLIĞA UĞRADIM



■ Kılıçdaroğlu'nun partili kadınlara hakkaniyetli davranmadığını düşünüyor musunuz?

Evet. Bakın ben partimde Kemal Kılıçdaroğlu döneminde haksızlığa uğradım. Ama benim gibi yıllarca emek vermiş kadın arkadaşlarımız da var hakkı yenen. Parti meclis üyeliğine seçiliyorlar. Ama kendilerine ya vekil listesinde yer verilmiyor ya da seçilmeyecek sıraya konuyor.



ÇOK EMEK VERDİM, BANA YAPILANI ASLA UNUTAMAM



■ Siz CHP'de hangi görevlerde bulundunuz?

En alttan başladım, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na kadar geldim. Parti meclis üyeliği yaptım çok uzun süre. Delegelerden hep çok yüksek oy alarak parti meclisine seçildim. Bir dönem sendika başkanlığı da yaptım. Müzik-Sen'in başkanı olduğum sürede de CHP'nin çalışmalarına katıldım. Çok emek verdim partime. Ama bakın şimdi CHP'den ihraç edildim mi edilmedim mi hâlâ belli değil. O kadar emeğimin karşılığı bu oldu. Bana yapılan bu haksızlığı asla unutmayacağım.



DENİZ BAYKAL GENEL BAŞKAN OLSAYDI ÇIKAR ADAYLIĞINI AÇIKLARDI



■ Siz şu anda muhalefetin izlediği politikayı yanlış mı buluyorsunuz?

Ben yıllarca CHP için emek verdim. Ben istemez miyim partim başarılı olsun. Ama yine söylüyorum; CHP bu politikayla, bu söylemle başarılı olamaz. Sıkıştıkça 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Madem Atatürk'ün oturduğu koltukta şimdi Kılıçdaroğlu var, o zaman açıklasın Cumhurbaşkanlığı adaylığını. Daha adaylığını açıklayamıyor. Deniz Baykal şimdi genel başkan olsaydı, çıkar adaylığını açıklardı. Seçimi kaybedeceğini bilse de yapardı bunu.

Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle, eylemleri bir değil. Geçen gün televizyonda izledim kendisini, "Kadınların daha çok siyasette yer almasını istiyorum" diyor. Peki o zaman neden seçilecek yerlere kadın aday koymuyorsun? Kadın vekil sayısına bakın CHP'de. Yıllarca kadın kollarında görev yapan kadınlarımızı milletvekili adayı bile göstermiyor. Kendimi geçtim, partili diğer kadın arkadaşlarıma da aynısını yapıyor. Çok eleştirdiği iktidar partisinde kadın kollarında görev yapanlar milletvekili oluyor. CHP'de bu yok ama. Deniz Baykal döneminde kadın partililerimiz böyle haksızlığa uğramıyordu.