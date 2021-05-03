Yusuf Güney: Devletime bağlıyım diye beni dışlıyorlar

Şarkıcı Yusuf Güney, devletçi olduğu ve Cumhurbaşkanımızı desteklediği için müzik piyasasındaki çoğu kapının kendisine açılmadığını söyledi: “Sektördeki yapımcıların çoğu muhalif, benim gibi olanı dışlıyorlar. Bana “AK Partili belediyelerden para kazanıyorsun” diye iftira atanlar kendilerine baksın. Onlar CHP’li belediyelerden yüksek paralar kazanıyor.”

Son günlerde astral seyahatlere gittiğini söylediği için sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney, GÜNAYDIN'a konuştu.

■ Siz müziğinizden daha çok yaptığınız açıklamalarla konuşuluyorsunuz...

13 yıldır piyasadayım. Gündeme gelmeliyim gibi bir derdim olmadı. Zaten böyle gündeme gelmek kariyerimi olumsuz etkiliyor. Astral seyahatle ilgili sözlerimin TT olmasına çok şaşırdım. Akıl sağlığımı sorgulayanlar olmuş; gayet yerinde. Bu denli dalga geçileceğini bile düşünmüyordum. Ama kızmıyorum, Ne güzel işte eğleniyor gençler. Ben sadece tek bir kesime kızıyorum.

■ Kime? Koca koca gazeteler, yılların gazetecileri edep sınırlarını aşan şeyler yazıyor. 'AK Partili Yusuf Güney', 'yandaş sanatçı' diye başlıyorlar cümleye. Söylediğim her şeyi beni hedef göstermek ve linç ettirmek için kullanıyorlar. Devlete bağlı olmak, ülke bekasını düşünmek bazılarını rahatsız ediyor. Öyle yalan şeyler yazıyorlar ki; AK Partili belediyelere iş yaptığımdan tutun da milyon TL'ler kazandığıma kadar... Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken para kazanmadım tam aksine para kaybettim.

■ Nasıl yani?

Devletçi olduğum ve Cumhurbaşkanımızı desteklediğim için müzik piyasasından çoğu kapı açılmadı. Birkaç yapımcı dışında çoğunluk muhalif. "Biz demokratız" diyorlar ama benim gibi olanları dışlıyorlar. Bana "AK Partili belediyelerden para kazanıyorsun" iftirasını atanlar önce kendilerine baksın. Kendileri CHP'li belediyelerden çok yüksek paralar kazanıyor. Siyasi sloganlar paylaşıp muhalif gibi görünüp para kazanan çok isim var. Benim devletin bekası gibi önemli konular dışında siyasi paylaşımım var mı? Devletçi olmak suç bu kesim için. Bu devlet, bayrak ortak değerimiz. Ben tarafsız bir sanatçıyım. Ama bazı medya organlarının aracılığıyla bana algı operasyonu yapılıyor.



O AÇIKLAMAYI MİZAH KONUSU OLAYIM DİYE YAPMADIM



■ "Astral seyahatle uzaya gittim" dediğiniz için sosyal medyada çok konuşuldunuz...

Çok yaratıcı caps'ler gördüm. Ne güzel işte pandemiden dolayı gerilim vardı, o dağıldı. Bu açıklamayı mizah olsun diye yapmadım. Astral seyahatler yüz yıl önce de yapılıyordu. Tasavvufla ilgilenenler bilir. Sadece uzaya da gitmedim. Almanya'ya ve Peru'ya astral seyahatlerim oldu.



İNGİLİZ PASAPORTUNU REDDETTİM, ÜLKEMİNKİNİ TAŞIMAK GURUR!



■ Neden reddettiniz İngiliz pasaportunu?

T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum.



BAZI GAZETELER YÜZÜNDEN İNSANLAR BENDEN NEFRET ETTİ



■ Size yönelik nasıl bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorsunuz?

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi gazeteler söylediklerimi manipüle ederek, beni hedef gösteriyor. İnanın yolda yürürken o gazetelerin yazdıklarından etkilenen insanlar bana nefretle bakar hale geldi. Çok üzülüyorum. Uzun bir süre bunalıma girdim bu algı operasyonlarından dolayı. Beni linç ettirmek, bana hakaret ettirmek bazılarının hoşuna gitse de ben de insanım.



REFLÜ OLDUM, SAÇLARIM DÖKÜLDÜ



■ "Bunalıma girdim" dediniz. Şimdi nasılsınız?

Şükür iyiyim ama zor günler geçirdim. Strese dayalı saçlarım döküldü, reflü oldum. Öyle hakaretler, öyle küfürler edildi ki, inanın başkası dayanamazdı. "Özgürlükçüyüz" diyen kesim tarafından yapıldı bu. Kutuplaşmanın, birbirimizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir, mühim olan ortak değerler etrafında buluşmak. Ben yaşadığım tüm olumsuzluklara rağmen bir gün bile bu ülkede yaşadığım için pişman olmadım. İngiliz pasaportunu alma hakkım olmasına rağmen bunu bile reddettim,