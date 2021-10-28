Doğum haritalarının merak edilen bir diğer gezegeni, hiç şüphesiz Merkür'ün ta kendisidir. İletişimi, haberleşmeyi ve zihinsel etkiyi temsil eden bu gezegenin, iyi etkiler bıraktığı konumlar olsa da kötü etkilerinin hissedildiği konumlar da vardır. Zodyak macerasında hangi konumlar baş ağrıtır diye merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.

EĞER MERKÜR İKİNCİ EVDEYSE; Teknoloji konularında ne kadar verimli olsanız da en çok sınandığınız alan teknoloji... Unutmayın ki, siz dikkatli olduğunuz sürece bilişim konularındaki yeteneklerinizi ikinci ev oldukça destekliyor. Paraya yaklaşımınızdaki yarı riski seven yarı garantici yanınızı tam olarak Merkür'ün bu evdeki konumu ortaya koyuyor.

EĞER MERKÜR DÖRDÜNCÜ EVDEYSE; İletişim gezegeninin bu evdeki konumu, aile evini etkiler. Ebeveynlik konusunda sorun yaşayan kişilerin duygusal krizlerini işaret eden bu konumlanma, en çok da bir küs bir barışık aile ilişkilerinin yarasına tuz basabilir. Ciddi tartışmaların sonucunu ön görememenin sebebi Merkür'ün buradaki etkisidir.



EĞER MERKÜR BEŞİNCİ EVDEYSE; Bilimsel, akılcı ve mistik yana vurgu yapan bu konumlanma, ikili ilişkilerdeki dikkatsizlik üzerinde de durur. Aklınızdakilerin bir türlü dilinize gelmemesi, aynı anda birçok şey düşünmenizden ötürü olabilir diyor gök kubbe… Astrolog olmak istiyorsanız bu ev sizi destekliyor.

EĞER MERKÜR YEDİNCİ EVDEYSE; Merkür'ün buradaki konumu hukuksal konulardaki dezavantajları gözler önüne seriyor. Devam eden davalarınız varsa ve Merkür sizin kişisel natal haritanızda bu evde konumlanmışsa, kendinizi uzun bir sürece hazırlamanız gerektiğini hatırlatır. Bunun yanı sıra ne kadar entelektüel bir yapınız olsa da zaman zaman bulunduğunuz ortam dolayısıyla farklı davranışlar sergileyebilirsiniz.

EĞER MERKÜR DOKUZUNCU EVDEYSE; Akademik anlamdaki birikimlerinizi, bilgiye olan isteğinizi gözler önüne seren bu konumlanma, Merkür'ün diğer konumlara göre en zararsızı aslında. Kendi içsel gelişiminize odaklanacağınızı vurgulayan bu konumlanma, yurt dışı seyahatlerinizin altını çiziyor. Tek bir dezavantajı ise aynı anda çok şey planlamaya çalıştığınız için dikkat dağınıklığı olacaktır.

EĞER MERKÜR ONBİRİNCİ EVDEYSE; Haberci gezegen Merkür'ün bu evdeki konumu, içsel yalnızlığın ne derece artabileceğini gözler önüne seriyor. Gündelik sorumluluklarınızda ne kadar düzenli olsanız da yeri geldiğinde her şeyi bırakıp, kapıyı çekip çıkma ve yarıda bırakma isteğiniz işte bu konumlanma sebebiyle ortaya çıkıyor.