İyi insanlara mesai harcamak, kötü insanlara da mesafe koymak doğru olur.

Kötüden de iyiden de etkilenebilirsiniz. Kötüye faydanız olacaksa elbet irtibatınız da olmalı. Ama özellikle de gençlerin bu konuda hassas olması lazım. Zira ahlakı düşük ve zafiyeti çok olan kişiler gençleri çabuk kandırabilir. Onların bulunduğu ortamlardan gençleri çekiniz.

İyi ve kötüden etkilenmeyi Hz. Peygamber (s.a.v.) şu örnekle bize anlatıyor.

"İyi ve temiz insanla oturup zaman harcayan kişinin hali misk -güzel kokusatan kişinin haline benzer. O kişide misk bulunmasa da miskin kokusu siner.

Kötü insanla oturup zaman harcayanın hali de körük üfüren kişiye benzer. Ona körüğün karası bulaşmasa da mutlaka dumanı siner." (Ebu Davud)

Hz. Resul'ün uyarısı ortada. Seni sıkıntıya sokacak ortamdan ve dosttan uzak dur buyuruyor. Salihlerle, müminlerle, nefsinin esiri olmayanlarla zaman geçir buyuruyor.